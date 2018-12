Jo Vally viert 40 jaar carrière op woensdagmarkt Bart Huysentruyt

05 december 2018

Jo Vally viert volgend jaar veertig jaar carrière met een tournee door de belangrijkste culturele zalen in Vlaanderen. Om dat aan te kondigen, loopt hij ook al eens langs op enkele markten. Op woensdag 12 december is hij te gast in Torhout. Dan signeert hij tussen 9.30 en 11.30 uur zijn nieuwe cd box ‘De 100 allerbeste van Jo Vally’. Je krijgt er ook een exclusieve foto op A4-formaat bij. Op het einde van de signeersessie volgt nog een kort optreden.