IT'er vervalst mails immokantoor: 6 maanden cel 11 mei 2018

Een 26-jarige IT'er uit Torhout is bestraft met 6 maanden cel met uitstel en 1.600 euro boete, omdat hij e-mails vervalste én die aan de rechter overhandigde om zijn gelijk te halen in een zaak.





D.D. huurde van een immokantoor een handelspand in Torhout en liet daar grote verbouwingen aan uitvoeren. De factuur van 65.000 euro stuurde hij door naar het immokantoor. Dat startte een burgerlijke procedure tegen de man. Om de rechtbank 'te bewijzen' dat het immokantoor zogezegd zelf achter de verbouwingen zat, vervalste hij minstens drie e-mails van dat immokantoor.





Omdat D.D. een IT'er is, kon hij de mails van Gmail zelfs vervalsen met originele broncode. Het bedrog kwam na onderzoek bij Gmail toch uit. D.D. probeerde de rechtbank nog te overtuigen dat hij niks van computers kent, maar daar trapte de rechter niet in. Op zijn computer vond de politie immers examens die hij aflegde als IT'er en hij bleek ook webmaster van de site van een supporterskring van Club Brugge. Hij moet het immokantoor nu 500 euro schadevergoeding betalen. (JHM)