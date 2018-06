Isolatie en ijzer verloren 04 juni 2018

02u42 0

De rotonde aan de Noordlaan in Torhout was vrijdag bijna een uur lang volledig versperd nadat een trucker uit Ieper een groot deel van zijn lading verloor. De 40-jarige S.V. passeerde in de namiddag met zijn vrachtwagen aan de rotonde toen plots hopen isolatie en heel wat ijzer uit zijn truck op de weg belandde. Daardoor kon geen enkel verkeer nog door ter hoogte van de Bruggestraat. Een uur later had de man de rommel zelf opgeruimd en kon het verkeer terug door. (JHM)