Installatievergadering wordt uitgesteld door klacht Bart Huysentruyt

20 december 2018

18u16 0

De geplande installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad in Torhout op woensdag 2 januari 2019 is uitgesteld. Er is een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en de stad wacht het arrest af. “We ontvingen deze week een bericht van het Agentschap Binnenlands Bestuur", zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “De voorbije weken werden vanuit ons bestuur diverse vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen. Blijkbaar kan er geen geldigverklaring van de verkiezingen volgen. Dat is essentieel om de nieuwe gemeenteraad aan te stellen.” Het gaat om een klacht van oppositiepartij N-VA over de verkiezingsuitgaven van CD&V. De partij vindt dat CD&V niet alle uitgaven correct heeft aangegeven. De Raad van State moet daar nu nog een oordeel over vellen. Pas daarna kan de nieuwe gemeenteraad aangesteld worden.

