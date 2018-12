Inbreuken bij controleactie op zwaar vervoer JHM

11 december 2018

De politie Kouter hield dinsdag in de voormiddag tussen 7 en 10 uur een politiecontrole op zwaar vervoer op de N33 in Torhout. Daarbij werden in totaal 10 chauffeurs gecontroleerd. Zij legden allen een negatieve ademtest af. Wel schreef de politie enkele PV’s inzake technische inbreuken op het zwaar vervoer. Zo waren er 4 onmiddellijke inningen voor de tachograaf, de rij-en rusttijden en de inschrijving. Er was ook 1 PV van waarschuwing inzake de verzekering.