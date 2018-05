Inbrekers stalen ruim 300.000 euro aan juwelen 01 juni 2018

02u36 0 Torhout Vijf dagen na de inbraak bij juwelierszaak Maaiken Devos in de Ruitjesbosstraat in Torhout is er nog geen spoor van de daders. Vandaag kan Maaiken haar zaak volledig heropenen. Intussen blijkt dat de buit tussen de 300.000 en 400.000 euro zou bedragen.

Het lijkt er steeds meer en meer op dat de dieven echte professionals waren en zich goed voorbereid hadden. Tijdens de afwezigheid van de uitbaatster zaterdagnacht beukten ze met een zwaar voorwerp, allicht een voorhamer, in op een van de zijruiten. Die is gemaakt uit kogelvrij glas en brak niet. Maar het raam werd volledig uit de omkadering geslagen. In nauwelijks 5 minuten tijd roofden ze 90 procent van de etalage leeg. De dieven konden vluchten, allicht via een goed gekozen vluchtweg met weinig camera's. Er zouden ook auto's op toegangswegen naar Torhout hebben gestaan tijdens de inbraak. "De politie is nog volop bezig met het onderzoek, maar sporen vinden is vrij moeilijk in dit dossier", zegt Fien Maddens van het Brugse parket. "De instanties doen wat ze kunnen, maar een arrestatie is nog niet meteen voor morgen. We hopen uiteraard dat we deze zaak kunnen oplossen." Maaiken Devos kan vandaag haar zaak volledig heropenen. "De voorbije week was dat op halve kracht en ruimden we vooral op", zegt ze. "Morgen (vandaag, red.) hebben we opnieuw een volledig aanbod. Onze klanten kunnen terug rekenen op onze service zoals de voorbije 25 jaar. Ook alle geplaatste bestellingen worden geleverd. We hebben een goeie samenwerking met de politie en vertrouwen erop dat zij het onderzoek grondig zal voeren. We willen tot slot ook nog alle mensen bedanken voor hun vele lieve steunbetuigingen." (JHM)