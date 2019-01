Inbrekers laten zich niet afschrikken door alarm en breken op oudejaarsavond binnen in Carrefour Market Siebe De Voogt

02 januari 2019

13u00 0 Torhout De Carrefour Market in het centrum van Torhout heeft op oudejaarsavond ongewenst bezoek gekregen. De inbrekers werden eerst nog afgeschrikt door het alarm, maar keerden een uurtje later doodleuk terug en graaiden alsnog verschillende etenswaren mee.

De daders die in de Torhoutse Carrefour Market aan het werk waren bleken echte lefgozers en gingen bovendien erg driest te werk. Even na 21.30 uur begaven ze zich naar de ingang van de supermarkt in de Zuidstraat. De inbrekers stampten met bruut geweld de glazen toegangsdeur in aan de straatkant en wandelden door de gang verder naar de zaak. Daar trapten ze nog eens de toegangsdeur naar de winkel zelf kapot. Hun laatste manoeuvre activeerde het luid alarm van de supermarkt, waarop de inbrekers de vlucht namen. Erg afgeschrikt, bleken ze echter niet. Amper een uurtje later keerden de daders immers terug. Via de opengebroken deuren drongen ze opnieuw de zaak binnen en graaiden in een mum van tijd verschillende etenswaren mee, waaronder ook snoepgoed.

De lokale politie Kouter werd pas bij de tweede poging van de inbrekers ingelicht door de uitbaters van de supermarkt. Het luid alarm was dan al automatisch overgegaan in een stil signaal. De politie deed nog nazicht in de buurt, maar kon de daders niet meer aantreffen. Er is een onderzoek gestart. De brandweer kwam maandagavond nog ter plaatse om de kapot getrapte toegangsdeur te dichten met houten platen. De Carrefour Market blijkt na de inbraak vandaag nog gesloten. “Door een elektriciteitspanne”, staat op een briefje bij de ingang te lezen. “We gaan opnieuw open van zodra het defect hersteld is.”