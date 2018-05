Inbrekers in crèche stelen inschrijvingsgeld 29 mei 2018

02u47 0 Torhout In kinderdagverblijf Het Berenhof in de Revinzestraat in Torhout is de dag gisteren in mineur gestart. Toen uitbaatster Tina Devriese Het Berenhof opende, bleken er inbrekers te zijn langsgeweest.

Die drongen binnen via het draairaam achteraan, tussen de crèche en de oude school. Binnen richtten ze een grote wanorde aan en gooiden de inhoud van alle kasten op de grond. Enkele kasten werden ook geforceerd. "Ze waren duidelijk op zoek naar geld", zegt uitbaatster Tina. "Dat is vreemd, aangezien er in een kinderdagverblijf niet wordt gewerkt met cash geld. Toch hebben ze hier een geldkoffertje gevonden. Daarin stak 340 euro. Dat was het inschrijvingsgeld van de kindjes en de waarborg voor de ouders. Al dat geld is weg."





In augustus 2016 drongen al vier minderjarigen het kinderdagverblijf en de oude school binnen. Heel wat speelgoed van de kindjes was vernield, er werden nagels op de grond uitgestrooid en er werd met cola gegooid. Toen het vandalisme in de krant kwam, toonden buurtbewoners hun grote hart en schonken het verblijf heel wat speelgoed. "Die jongens konden toen ontmaskerd worden", zegt Tina. "Ze voerden hier dan een werkstraf uit en stonden mee in voor de opvang van de kindjes. Drie van de vier deden dat heel goed. En de kindjes vonden het geweldig, al die aandacht. Hopelijk wordt de dader nu ook gevonden." (JHM)