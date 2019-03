Inbrekers gooien achterste ramen in met baksteen JHM

03 maart 2019

14u02 0

In de Rivierenwijk op Torhout-Oost werd afgelopen weekend ingebroken in twee woningen. Beide feiten werden zaterdagavond om 22.30 uur vastgesteld. De daders gingen op dezelfde manier te werk. In de Rupelstraat gooiden ze een achterraam in met een baksteen en doorzochten ze daarna de woning. Ze konden echter geen buit maken. Dat konden ze wel in de Demerstraat waar ze een keukenraam ingooiden. Daar gingen ze aan de haal met enkele opzetstukken en een damesuurwerk. Het labo van de federale politie kwam telkens ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Ruddervoordestraat sloegen dieven vrijdagnacht dan weer toe in een geparkeerde personenwagen. Ze gingen aan de haal met een radio en een rugzak.