Inbraakpoging bij Chiro 09 mei 2018

02u24 0

Onbekenden hebben proberen in te breken in het lokaal van de Chiro Don Bosco langs de Pastoriestraat in Torhout. De feiten vond maandagnacht plaats even voor 2 uur. De daders probeerden het lokaal open te breken maar werden door een alerte buurtbewoner die meteen de politie verwittigde. Die kwam met een speurhond ter plaatse maar ondanks een zoektocht konden de daders ontkomen. Het lokaal van de Chiro werd niet betreden en er is dus geen buit.





(JHM)