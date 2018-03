Inbraak via logeerkamer 10 maart 2018

In de Beckhofstraat in Torhout drongen dieven donderdag een woning binnen via het raam van een logeerkamer aan de zijkant van het huis. Ze doorzochten daarna het huis en stalen een tv en wat juwelen. De politie is een onderzoek gestart. (JHM)