Inbraak via kelderraam 27 januari 2018

03u22 0

In de Ravenhofstraat in Torhout probeerden dieven donderdagnacht in te breken in een pand door een kelderraam te forceren. Dat lukte ook maar eenmaal het raam open was trad het alarm in werking. Verschrikt en zonder buit namen de dieven de benen. (JHM)