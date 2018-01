Inbraak tijdens oudejaar mislukt 02u42 0

In de Hondeweg in Torhout hebben dieven tijdens oudejaarsnacht geprobeerd om in een woning in te breken door de voordeur open te pramen.





Dat mislukte, waarna ze zonder buit de benen namen. De bewoners stelden de inbraakpoging op nieuwjaarsochtend vast. (JHM)