Inbraak op klaarlichte dag

22 februari 2019

14u00

In de Vredelaan in Torhout werd donderdag op klaarlichte dag een inbraak gepleegd. Rond 15.15 uur werd opgemerkt dat er in gebroken werd in een woning die leeg bleek te staan. De daders moesten dan ook afdruipen zonder buit. De politie stelde een PV op.