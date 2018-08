Inbraak in woning mislukt 22 augustus 2018

In de Karperstaat in Torhout hebben inbrekers maandagnamiddag even voor 14 uur geprobeerd om hun slag te slaan in een woning. Ze slaagden er niet in de achterdeur te forceren en sloegen uiteindelijk op de vlucht zonder buit. De politie Kouter deed de vaststellingen en is een onderzoek gestart. (SDVO)