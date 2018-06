Inbraak in tuinhuis mislukt 13 juni 2018

In de Oostendestraat in Torhout werd gisterochtend een inbraakpoging vastgesteld door de bewoners. Dieven hadden geprobeerd om in te breken in een tuinhuis achteraan de woning door de deur te forceren. Dat mislukte waarna de dieven zonder buit de benen namen. (JHM)