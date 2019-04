Inbraak in Roggestraat: juwelen en geld gestolen BBO

07 april 2019



In de Roggestraat in Torhout hebben dieven vrijdag overdag ingebroken in een woning. Ze gingen aan de haal met juwelen en cash geld. Volgens de politie Kouter, die de vaststellingen deed, raakten de dieven binnen door een raam te forceren achteraan de woning. De bewoners waren niet thuis. Ze stelden de inbraak rond 18.30 uur vast toen ze thuiskwamen. De politie is een onderzoek gestart.