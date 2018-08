Inbraak in pop-upbar 14 augustus 2018

In de Ravenhofstraat in Torhout werd afgelopen weekend ingebroken in de pop-upbar van Santeboetiek in het domein van Ravenhof. De dieven braken de opslagruimte open van de bar door het hangslot op onbekende manier te forceren. Ze gingen aan de haal met enkele flessen drank en namen ook de ketting met het hangslot mee.





(JHM)