Inbraak in De Oefenschool: dieven stelen ICT-materiaal van lagereschoolkindjes Jelle Houwen

04 januari 2019

10u59 20 Torhout In De Oefenschool in de Papebrugstraat in Torhout werd vrijdagochtend een drieste inbraak vastgesteld.

Een of meerdere inbrekers drongen in de loop van donderdagnacht de school binnen door fors geweld te gebruiken. Ze stampten meermaals op de glazen toegangsdeur aan de straatkant tot die verbrijzeld raakte en uit zijn scharnieren vloog. Eenmaal binnen drongen de dieven door naar het ICT-lokaal waar ze enkele hoofdtelefoons en enkele laptops buit maakten. “De buit is niet klein maar ik kan niet zeggen hoe groot ze precies is”, zegt directrice Monika Lanckriet teleurgesteld. “Alles zit nog in handen van de politie voor het onderzoek. In onze school zitten kindjes van 2,5 jaar tot 12 jaar. Het ging dus om ICT-materiaal van lagereschoolkinderen. We zullen proberen al het materiaal te vervangen zodat de lessen vanaf maandag zeker niet in het gedrang komen. Ook de toegangsdeur zal nog vervangen worden voor de herstart van het schooljaar. We ontvangen dan immers opnieuw kindjes die voor het eerst naar de school komen en die willen we ook een veilig gevoel geven. In de school is er camerabewaking en de beelden daarvan zijn overgemaakt aan de politie. Ik heb er mijn mening over, maar kan enkel zeggen dat het ICT-lokaal zich niet bij de ingang van de school bevindt.” Het lijkt er dus op dat de dieven hun weg kenden in het schoolgebouw en wisten waar het ICT-lokaal lag. De politie Kouter is een onderzoek gestart en op de deur is al een sporenonderzoek uitgevoerd. Voorlopig is nog geen spoor naar de daders. De ingang van de school is door de kapotte deur voorlopig onbereikbaar. Wie de school binnen wil moet dat doen via de buitenschoolse opvang.

