Inboedel in tuin vat vuur 23 april 2018

In de Zwevezelestraat in Torhout is zaterdagnacht rond 1 uur brand uitgebroken aan een leegstaande woning. Het vuur ontstond aan de inboedel, die een tijdje geleden was buiten gegooid. De brandweer had de situatie snel onder controle. De woning bleef gevrijwaard, al was er wel rookschade. Tijdens de bluswerken werd de baan afgesloten. Rond 2 uur werd de rijbaan weer vrijgegeven. De oorzaak van de brand is nog onbekend. (MMB)