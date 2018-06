In één maand 1,5 miljoen stappen gezet TINNEKE (43) IS BESTE VAN 49.000 DEELNEMERS IN 10.000 STAPPEN-CLASH BART HUYSENTRUYT

07 juni 2018

02u47 0 Torhout Tinneke Vereenooghe (43) zette in de maand mei 1,5 miljoen stappen, ofwel meer dan 48.000 per dag. Daarmee is ze de beste deelnemer van de 10.000 stappenclash. "Wat het moeilijkste was? De juiste sokken kiezen", glimlacht de winnares.

Radiomaker Sven Ornelis, bekend van het ochtendblok op Joe, kwam gisteren de hoofdprijs afleveren bij verfwinkel TVD in Torhout. Dat is de plaats waar Tinneke Vereenooghe (43) uit Lichtervelde al 17 jaar werkt. Ornelis is zelf een fervent wandelaar, maar keek zijn ogen uit toen Tinneke vertelde hoe ze aan 1,5 miljoen stappen in de maand mei kwam. "Niet normaal", zegt Ornelis. "Ik hou van wandelen. Voor Rode Neuzendag wandelde ik van het Duitse Neuzen naar Vilvoorde, zo'n 50.000 stappen per dag. Dat was ongelooflijk lastig. Wat Tinneke presteert, is eigenlijk veel straffer." Ze heeft speciaal voor de 10.000 stappenclash wel een tandje bijgestoken, zegt Tinneke. "Maar ik verplicht me er in het gewone leven toch al toe om verplaatsingen te voet of met de fiets te doen. Ik kom met de fiets van Lichtervelde naar Torhout werken. Op de werkvloer doe ik de boekhouding, maar zit ook aan de kassa. Daar verplicht ik mezelf ertoe om mensen te begeleiden in de winkel. Daardoor kom ik dagelijks minstens al aan 10.000 stappen."





14 uur op de baan

Maar om er, zoals op bepaalde dagen in mei, meer dan 70.000 per dag te zetten, moet je wel heel ver stappen. Tinneke kwam soms aan 60 kilometer afstand. "Er zaten veel feestdagen in", glimlacht ze. "Dan vertrok ik om 7 uur 's morgens om pas 's avonds om 21 uur weer thuis te komen. Mijn buren dachten waarschijnlijk dat ik verhuisd was (lacht). Op een gewone werkdag fietste ik naar huis en trok ik daarna de wandelschoenen aan om soms tot middernacht door te stappen. In Lichtervelde kennen de mensen me wel, met mijn lampje op mijn hoofd." Het grootste obstakel blijkt vooral het 'materiaal' te zijn. "Ik heb lang moeten zoeken naar de ideale sokken", vertelt Tinneke. "Ook je schoeisel is ongelooflijk belangrijk. Als ik een tip mag geven: nooit met nieuwe schoenen aan een lange wandeltocht beginnen. Dat heb ik wel gedaan en daarna mocht ik mijn beide voeten intapen om de dag nadien met veel pijn toch weer kilometers te malen." Als grote winnares van de 10.000-stappenclash - Tinneke deed het beter dan 49.000 anderen - ontving ze gisteren een elektrische stadsfiets ter waarde van 2.000 euro. "Die ga ik met veel plezier gebruiken", glimlacht ze. Volgende doel voor haar is de Nacht van West-Vlaanderen, waarin ze 42 kilometer wil stappen. En omdat ze het toch gewoon is, doet ze er de dag nadien nog een wandeltochtje bij...