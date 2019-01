IN BEELD. Sneeuwpracht in Torhout Jelle Houwen

23 januari 2019

08u35 0

Net zoals gisteren ontwaakten we opnieuw in een prachtig wit winterlandschap. Er lijkt zelfs een heus pak meer sneeuw gevallen te zijn dan gisteren. In Torhout lag het witte goedje in sommige straten zelfs 15 centimeter hoog! Dat leverde alvast enkele leuke beelden op. En vooral de kindjes vinden al die sneeuw echt geweldig!

