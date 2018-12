In afwachting van Slimste Mens: Wim is Slimste Thouroutenaere Bart Huysentruyt

09 december 2018

In cultuurzaal Club de B kroonde Wim Vandepoele zich zaterdag tot nieuwe Slimste Thouroutenaere. Het was de tiende, en wellicht laatste, editie van de populaire quiz in Torhout. Na acht rondes, een kwart- en halve finale en uiteraard een spannende finale toonde Wim zich iets slimmer dan Rien Deleu en Maarten Willaert. Quizmaster was Bertrand Vander Donckt.