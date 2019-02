Illegaal riskeert tien jaar cel voor steekpartij in bakkerij: “Dieren in het slachthuis worden respectvoller behandeld” Mathias Mariën

14 februari 2019

11u05 0 Torhout Een 27-jarige illegaal riskeert tien jaar cel voor poging doodslag op zijn ex-vriendin. Melissa Rogiers (34) kreeg zeven messteken toen ze aan het werk was in een bakkerij in Torhout. De beklaagde wachtte buiten op de dorpel tot de politie arriveerde en spuwde op Melissa die op de grond vocht voor haar leven. “Haar leven is verwoest. De dieren in het slachthuis worden respectvoller behandeld dan zij die dag”, zegt haar advocaat Rik Demeyer.

De feiten dateren van 9 augustus 2018 in bakkerij Devriendt langs de Oostendestraat in Torhout. Melissa Rogiers (34) en Karim F. (27) hadden op dat moment al enkele maanden een explosieve relatie waarbij het verschillende keren tot hoogoplopende ruzies en discussies kwam. Enkele dagen voordien liep Melissa nog rond in de bakkerij met een blauw oog nadat ze een vuistslag kreeg van haar vriend. Ze liet zich toch overhalen om het goed te maken, waarna het die bewuste 9 augustus volledig uit de hand liep toen de vrouw alsnog besloot een einde te maken aan hun relatie na een zoveelste discussie.

Slachtpartij

“De man kwam naar de bakkerij en bleef als een razende steken terwijl mijn cliënte roerloos op de grond achter de toonbank lag”, zegt Rik Demeyer, de raadsman van Melissa. “Hij riep in het Frans dat ze aan het doodgaan was en stampte op haar hoofd. Haar dochtertje van amper 3 jaar zag alles gebeuren.” Opvallend genoeg bleef Karim F. (27) na de steekpartij gewoon ter plaatse. Sterker nog: hij rookte een sigaret voor de deur en spuwde nog eens op Melissa, die op dat moment hevig bloedend op de grond lag. Hij liet zich gewillig inrekenen door de politie. De vrouw zelf moest in het ziekenhuis verschillende operaties ondergaan en verkeerde in levensgevaar. Vandaag draagt ze nog steeds de gevolgen van de wilde steekpartij. “Zowel fysiek als mentaal”, zegt meester Demeyer. “De steekpartij had veel weg van een slachtpartij. Dieren in het slachthuis worden respectvoller behandeld dan zij die dag. Dat hij nadien nog eens spuwde op mijn cliënte die lag te vechten voor haar leven, was een vorm van pure vernedering.” Volgens de burgerlijke partij was er van berouw geen sprake. Vanuit de gevangenis bleef Karim zijn ex-vriendin lastigvallen. Zo belde hij haar tot 40 keer per dag met een gsm die hij zijn cel had binnengesmokkeld. Melissa is momenteel nog steeds arbeidsongeschikt en zal ook blijvende ongeschiktheid overhouden aan de steekpartij.

10 jaar cel

Het Openbaar Ministerie vorderde een effectieve celstraf van 10 jaar voor de beklaagde, die illegaal in ons land verbleef. De man zelf verklaarde in de rechtbank dat hij geen intentie had om haar te doden. “Zij heeft als eerste het mes genomen en mij bedreigd”, verklaarde Karim. “Waarom ik haar dan gestoken heb? Ik was mezelf niet. Het was nooit mijn bedoeling om haar zo toe te takelen.” Zijn advocaat Joris Van Maele vroeg dan ook om de feiten te herkwalificeren van poging doodslag naar opzettelijke slagen en verwondingen. “We zijn ons natuurlijk bewust van het feit dat het veel erger kon afgelopen zijn. Maar mijn cliënt had niet de intentie om haar te doden”, pleitte meester Van Maele. Volgens de verdediging was er tijdens de relatie ook sprake van geweld in beide richtingen en waren ze op het moment van de feiten beiden onder invloed van drugs. Ze vroegen een mildere toepassing dan de 10 jaar cel die werd gevorderd. Uitspraak op 14 maart.