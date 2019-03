Iedere leeftijd zijn plaats in nieuw schoolrestaurant De Brug Bart Huysentruyt

21 maart 2019

14u02 0 Torhout In Torhout schuiven zo’n duizend leerlingen van de Sint-Rembert Scholengroep sinds kort aan in het nieuwe schoolrestaurant De Brug.

Het restaurant heeft een opmerkelijke plaats gekregen langs de Papebrugstraat. Het is het tweede grote project dat nu klaar is. Eerder ging de Sportbox open, een multifunctioneel sportgebouw. “Sinds een maand eten de leerlingen, vroeger dan gepland, in ons nieuwe restaurant”, zegt directeur Ann Stael. “Met De Brug trekken we resoluut de kaart van gezonde voeding voor onze leerlingen en personeelsleden en tonen we aan hoe we door samenwerking op één campus een meerwaarde kunnen realiseren.” De kleuters krijgen vooraan hun eigen restaurant met 128 plaatsen waar ze op hun maat het middagmaal kunnen nemen. De leerlingen van de Torretjes en de lagere school en de leerlingen van de middenschool kunnen terecht in het restaurant op het gelijkvloers met in totaal zo’n 288 plaatsen, waar ook de internen ’s morgens en ’s avonds hun vaste stek krijgen. Vanaf het derde middelbaar is er plaats bovenaan, waar leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen. Ook het personeel kan er terecht. Daar is ruimte voor 725 mensen.