Huisartsen bundelen de krachten: Wachtpost Houtland start vrijdag Bart Huysentruyt

25 maart 2019

12u41 0 Torhout Op vrijdag 29 maart gaat de Wachtpost Houtland van start. De wachtpost wordt georganiseerd door de huisartsen van de eerstelijnszone Houtland-Polder in de Sint-Rembertlaan in Torhout.

Van vrijdagavond 19 uur tot en met maandagochtend 8 uur kunnen de bewoners van Kortemark, Torhout, Koekelare, Ichtegem, Oudenburg en Gistel er terecht voor medische verzorging. Per weekend is er overdag altijd één arts ter plaatse en een arts die huisbezoeken doet. ’s Nachts is er één arts van permanentie voor zowel raadplegingen als huisbezoeken. De wachtpost start in de Sint-Rembertlaan 15, maar verhuist vanaf september naar huisnummer 19.

“Eerst dachten we aan een nieuw gebouw vlak bij de spoeddienst, maar we kozen uiteindelijk voor Huis Van Damme in de Sint-Rembertlaan 15", zegt huisarts Joost Blontrock. “Dit gebouw heeft troeven. Het ligt meer in het zicht naast de hoofdingang van het ziekenhuis AZ Delta Torhout. Het is goed bereikbaar, ook voor mensen met een beperking en beschikt over een eigen parking." Ook Kind en Gezin vestigt er zich. Wie doorverwezen wordt, kan heel snel naar het Sint-Rembertziekenhuis dat ernaast ligt.

Om de wachtpost te bereiken zal de patiënt gebruik kunnen maken van het telefoonnummer 1733, waarna de postcode van de gemeente moet ingegeven worden en vervolgens automatisch wordt verbonden met de wachtpost. De patiënt kan ook rechtstreeks naar de wachtpost gaan. De wachtpost beschikt over een mobiele equipe die huisbezoeken doet bij niet-mobiele patiënten. Om de zorg voor iedereen toegankelijk te maken zal de derdebetalersregeling worden toegepast.

Meer over Sint-Rembertlaan

gezondheid