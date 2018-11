Hout te koop 28 november 2018

De stad Torhout lanceert een verkoop van niet verhakselbaar hout uit kappingen in stedelijke groenzones, parken en bossen. Het hout is gezaagd in verschillende groottes. Het staat op de site van de technische dienst in de Oude Gentweg. De startprijs is 45 euro voor een lot van 1,5 kubieke meter. Bieden per lot kan schriftelijk aan de dienst Financiën in een gesloten omslag tot en met 21 december.