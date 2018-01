Hoogtebeperking in Pottebezemstraat 19 januari 2018

In de Pottebezemstraat, op een boogscheut van de E403-afrit in Torhout wordt nog deze maand een hoogtebeperking ingevoerd. Die komt er om het sluipverkeer door vrachtwagens tegen te gaan. Vlak bij de spoorwegbrug wordt de hoogte voor het doorgaand verkeer beperkt tot 2,40 meter. "Dankzij de hoogtebeperking zal het sluipverkeer via de Pottebezemstraat sterk afnemen, zeker wat het zwaar vervoer betreft. De vrachtwagens zullen nu geen kortere weg meer via die straat kunnen zoeken", motiveert schepen van Openbare Werken Eddy De Ketelaere (CD&V). (BHT)