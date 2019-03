Hogeschool Vives ontruimd na bommelding in kader van oefening Jelle Houwen

13 maart 2019

10u36 0 Torhout De Hogeschool Vives in de Sint-Jozefstraat in Torhout moest woensdagochtend in allerijl ontruimd worden nadat er bij de directie een brief was aangekomen waarin stond dat er om 10 uur een bom zou ontploffen. Zo’n 100 leerlingen werden door de politie geëvacueerd en naar een veilige zone gebracht. Er volgde een sweeping van het gebouw samen met DOVO maar er werd geen bom gevonden. Gelukkig bleek alles om een oefening te gaan voor de aspirant-hoofdinspecteurs van de politieschool West-Vlaanderen.

Rond 8.30 uur deze ochtend ontstond flinke paniek in de school. Nadat de directie een anonieme brief had geopend waarin stond dat ergens in de school een bom was gevonden die om 10 uur zou afgaan werd meteen groot alarm geslagen. De politie kwam massaal ter plaatse en verwittigde op haar beurt DOVO. Er werd meteen gestart met de ontruiming van de school. “Deze ochtend kregen we van de Hogeschool een telefonische melding met de vermelding van de brief”, zegt perswoordvoerster Lieselot Clincke, een van de studenten in de opleiding tot hoofdinspecteur, en momenteel zelfs actief als inspecteur bij de politiezone Brugge. “Onze diensten zijn meteen ter plaatse gegaan en verwittigden DOVO. Van de directie van de school kregen we meteen een plan van het gebouw en de nodige instructies mee. Meteen daarna werd een veilige perimeter ingesteld en ging de politie alle lokalen op alle verdiepingen af om de leerlingen te evacueren. Omdat het hier om een Hogeschool gaat waar niemand verplicht is aanwezig te zijn was het moeilijk in te schatten hoeveel studenten er aanwezig waren. Er zijn bovendien veel stages bezig waardoor er niet zo heel veel studenten aanwezig waren. In 20 minuten tijd waren alle ruimtes, ook bijvoorbeeld de toiletten, doorzocht en werden alle studenten buiten verzameld. Intussen werd er gezocht naar een eventuele bom maar die werd niet gevonden. Om 10 uur gebeurde er niets en korte tijd later werd het gebouw terug vrijgegeven.” In totaal werden zo’n 100 leerlingen geëvacueerd. De politie nam de brief in beslag en lichtte het parket in. Er is een gerechtelijke onderzoek opgestart.

Goeie praktijkervaring

De situatie in Vives bleek dus gelukkig enkel maar om een oefening te gaan. Ze past in de opleiding tot hoofdinspecteur bij de politie van de studenten aan de politieschool in West-Vlaanderen. Daar volgen momenteel 48 studenten lessen. “We zijn begonnen met de opleiding in oktober en ze duurt nog tot eind juni”, vertelt Lieselot Clincke (31), die actief is als inspecteur bij de politiezone Brugge. “Voorafgaand aan deze opleiding moesten we eerst slagen in drie testen: een theoretisch en psychologisch examen en een gesprek met de examencommissie. Daarna konden we starten. We kregen al heel veel lessen en theorie want de functie van hoofdinspecteur verschilt wezenlijk met die van inspecteur. Er zijn veel meer leidinggerichte taken. Vandaar is zo’n praktijkweek en oefeningen zoals die van vandaag erg nuttig. Dan kunnen we alles in de praktijk eens brengen en zorgen voor een goede taakverdeling. We krijgen ook zo veel meer notie wat we in dergelijke gevallen allemaal moeten doen en welke partners we moeten inlichten. Een bommelding is dan misschien wel een uitzonderlijk fenomeen, ze kan absoluut voorkomen in het echt. Indien we slagen eind juni, kunnen we op 1 juli meteen starten als hoofdinspecteur.” Deze week worden er in gans de provincie, en dagelijks in Torhout, oefeningen gehouden.