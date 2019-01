Hilde Crevits verliest oma Bart Huysentruyt

03 januari 2019

12u06 0 Torhout Urbanie Welssenaers, de grootmoeder van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), is woensdag overleden. Ze werd 98 jaar.

Urbanie Welssenaers was de weduwe van Charles Muys, die in april 2014 overleed op 97-jarige leeftijd. De minister stamt dus uit een sterk ras. Het echtpaar vierde in 2012 nog 70 jaar huwelijk en had vier kinderen: Jeanny, Maria, Agnes en Rita. Jeanny is getrouwd met Frans Crevits en zij zijn de ouders van Hilde Crevits. Zoals bekend woont de minister samen met haar ouders en schoonouders in een woning in Torhout. Grootmoeder Urbanie was huisvrouw en is oorspronkelijk van Koekelare afkomstig.