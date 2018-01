Hilde Crevits trekt CD&V-lijst 25 januari 2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zal in oktober de CD&V-lijst in Torhout trekken. Crevits is momenteel titelvoerend burgemeester in haar thuisstad, maar die functie voert ze niet uit. In praktijk is het waarnemend burgemeester Kristof Audenaert die de stad leidt. Hij krijgt de tweede plaats op de lijst. Audenaert verklapte het nieuws tijdens de burgemeestersmarathon op Radio 2. Als CD&V opnieuw de volstrekte meerderheid behaalt in Torhout, zal Crevits ook in 2019 de burgemeestersjerp moeten doorgeven, omdat ze dan nog minister zal zijn. Gedeputeerde Bart Naeyaert duwt de CD&V-lijst, al moet die nog door de achterban goedgekeurd worden. (BHT)