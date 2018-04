Hier wordt u deze week geflitst 17 april 2018

02u31 0

De politiezone Kouter houdt deze week opnieuw flitscontroles langs verschillende straten in de zone.





Op maandag wordt geflitst in de Provincieweg in Moere, op woensdag in de Vaartstraat in Gistel, op vrijdag in de Rijselstraat in Torhout en op zaterdag in de Ruddervoordestraat in Torhout. De locaties en data maakte de politiezone bekend via de sociale media. Naast de aangekondigde snelheidscontroles, kunnen nog andere niet aangekondigde controles plaatsvinden. (BBO)