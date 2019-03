Hier kan je geflitst worden in politiezone Kouter JHM

08 maart 2019

De politiezone Kouter kondigde aan dat ze in de week van 11 tot 16 maart verschillende snelheidscontroles zullen houden. Enkele daarvan worden op voorhand al aangekondigd. Zo zal het flitstoestel op maandag 11 maart opgesteld staan langs de Aartrijkestraat in Torhout. Op woensdag 13 maart worden er controles gehouden op de N367 in Gistel en de dag nadien is op donderdag Oudenburg aan de beurt. Dan wordt er gecontroleerd in de Goedeboterstraat. Daarnaast zijn er altijd op andere locaties en tijdstippen controles mogelijk.