Hier kan je geflitst worden deze week JHM

07 januari 2019

De politiezone Kouter maakte twee data en twee plaatsen bekend waar het deze week een aangekondigde snelheidscontrole zal houden. Dat is vandaag het geval in de Vaartstraat in Oudenburg en woensdag 9 januari het geval in de Zeeweg in Torhout. Naast deze aangekondigde controles zijn er ook altijd onaangekondigde snelheidscontroles mogelijk.