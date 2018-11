Hier flitst politie deze week 27 november 2018

De politie Kouter houdt deze week op twee plaatsen een aangekondigde snelheidscontrole. Dat is woensdag het geval in de Driekoningenstraat in Torhout en donderdag langs de N33 in Ichtegem. Uiteraard blijven er ook onaangekondigde snelheidscontroles mogelijk. (JHM)