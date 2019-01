Hier controleert politie Kouter deze week je snelheid JHM

14 januari 2019

14u16 0

Politiezone Kouter maakte drie data bekend waarop het deze week een aangekondigde snelheidscontrole zal houden. Dat is op maandag 14 januari het geval in de Korenbloemstraat in Torhout, op woensdag 16 januari staat de flitser in de Goedeboterstraat in Oudenburg en op zaterdag 19 januari ten slotte langs de N33 in Ichtegem. Er blijven natuurlijk ook altijd onaangekondigde snelheidscontroles mogelijk.