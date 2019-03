Het is zover: aanleg bedrijventerrein kan definitief starten Bart Huysentruyt

30 maart 2019

20u47 0 Torhout De provincieraad van West-Vlaanderen keurde de definitieve vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Torhout-Noord’ goed.

Het plan omvat onder andere het nieuwe bedrijventerrein in Torhout-Noord. Het gebied ligt tussen de Bruggestraat, de Noordlaan, de Aartrijkestraat en de Oude Gentweg in Torhout en is zo’n 45 hectare groot.

Het bedrijventerrein staat op het gewestplan als milieubelastende industrie bestemd, maar momenteel zijn er nog weinig bedrijven aanwezig die beantwoorden aan deze omschrijving. Tijdens het openbaar onderzoek waren er vijftien bezwaren. Die hebben geleid tot kleine aanpassingen. Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 45 dagen om het plan al dan niet te schorsen. Daarna treedt het in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, als de Vlaamse regering niet schorst. De voorbereidende werken zijn er al gestart, al gaat dat om een eerste deel van het nieuwe bedrijventerrein.