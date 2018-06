Heleen Bartsoen op CD&V-lijst: "Fysieke beperking houdt me niet tegen" 12 juni 2018

02u32 0

De 28-jarige Heleen Bartsoen is de laatste nieuwe naam op de CD&V-lijst in Torhout. Ze is met een ernstige fysieke beperking geboren en zit in een rolstoel, maar dat weerhoudt haar niet om politieke ambities te koesteren. "Dankzij mijn hond trek ik mijn plan. Ik kom overal in Torhout en ken heel veel mensen."





Ze werkt voor de plaatselijke opvang Kornuit. Onlangs nog hielp ze mee geld inzamelen voor een offroadrolstoel op rupsbanden. Bartsoen krijgt plaats 20. Ze neemt de plek in van schepen Eddy De Ketelaere, die onverwacht afscheid neemt van de politiek. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is lijsttrekker, gevolgd door waarnemend burgemeester Kristof Audenaert.





Gedeputeerde Bart Naeyaert duwt de lijst. (BHT)