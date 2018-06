Hele zomer visbistro op domein d'Aussy LANDHUIS EN TUIN KRIJGEN NA VIER JAAR TIJDELIJKE INVULLING BART HUYSENTRUYT

12 juni 2018

02u33 0 Torhout Op het domein d'Aussy, ook wel Out of Africa genoemd, opent deze zomer de visbistro Prêt à Manger. Het landhuis en de bijhorende tuin staan al vier jaar leeg. "Het is een ideale plek om ons cateringbedrijf Prêt à Manger te presenteren", zegt Claude Deruyck.

Het pop-upconcept Santeboetiek keert na een succesvolle zomer van 2017 terug in Torhout. Net als toen nemen tijdelijke uitbaters tussen 27 juni en eind augustus het Ravenhofkasteel in. Maar niet alleen het charmante kasteel is dit jaar een zomerlocatie van Santeboetiek. De familie d'Aussy opent voor de gelegenheid het al even centraal gelegen domein in de 's Gravenwinkelstraat. Het schitterende landhuis én de bijhorende tuin staan al vier jaar leeg. In het verleden vond het kleinschalig festival Out of Africa er plaats, waar het domein een bijnaam aan te danken heeft. "We zijn volop aan het onderhandelen met de stad over de toekomst van dit domein", zegt Stephan d'Aussy. "In de tussentijd tonen we onze bereidheid om de tuin wat vaker open te stellen."





Lounge

De cateraar Prêt à Manger uit Pittem palmt de site in. Zij zullen er een visbistro uitbaten. "We zijn in 2006 gestart met het aanbieden van kwalitatieve producten op een creatieve manier. Sinds december 2010 zitten we in Pittem. Naast catering kan je daar terecht voor dagverse vis, bereide visgerechten, aperitiefhapjes, maar ook wijnen, champagne en tapas. In de bistro zetten we die gerechtjes op de kaart, maar zal je ook gewoon een glas kunnen drinken", zegt Claude Deruyck. De visbistro én lounge openen tussen 27 juni en eind augustus elke dag van 11 tot 23 uur, behalve op maandag.





Het domein d'Aussy is een van de groene locaties in het centrum van Torhout die in de toekomst wel eens vaker geopend zouden kunnen zijn. Veel hangt af van de verkoop van het domein. "Het is opgenomen in de omvorming van ons stadscentrum", zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). "We hopen deze tuin vaker ter beschikking te stellen van de Torhoutenaars."





Ginbar

Ook het kasteel Ravenhof krijgt weer tijdelijke bewoners. De enige bekende is Heinz van Roye, die opnieuw The Message Ginbar zal uitbaten. "We hebben heel goede herinneringen aan vorig jaar", zegt hij. "Er is opnieuw plaats binnen én buiten. Zowel de liefhebber van gin-tonic als whisky zal hier dagelijks, behalve op maandag, terecht kunnen", aldus van Roye.





De andere ruimtes in het stadskasteel worden ingenomen door Tamara's Ballonnen & Geschenkenshop. Dat is de zaak van Tamara D'haene uit Wijnendale. De pop-up start op 7 juli. Ook Kathy Bruyneel is een nieuwkomer. Zij is een ambachtsvrouw met liefde voor aardewerk. Ze draait eigenhandig geboortepotjes of een eigen servies. Tot slot toont Nestor&Rotsen er designmeubelen.