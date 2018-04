Heidi lanceert eerste bundel met gedichten 17 april 2018

02u42 0

De Torhoutse kinderverzorgster Heidi Deschynck heeft haar eerste gedichtenbundel uit.





In 'Beeld van een vrouw' schetst ze een autobiografisch beeld van haar zoektocht naar zichzelf, de ware liefde en haar levensdoel. Toen ze in april 2009 op de afscheidsplechtigheid van een leeftijdsgenoot was, stelde Heidi zichzelf de vraag wat de mensen over haar zouden vertellen mocht ze er plots niet meer zijn.





"Het deed me stilstaan bij de zin van mijn leven. Ik startte een jarenlange zoektocht naar mezelf, naar de ware liefde en naar mijn levensdoel. Ik kreeg te kampen met heftige emoties die eruit kwamen in de vorm gedichten." Het boek bestellen kan via heidi.deschynck@hotmail.com, via boekscout.nl, via bol.com en in de Standaard Boekhandel te Torhout. Het kost 14,99 euro.





(BHT)