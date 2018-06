Harmonieorkesten palmen feestzaal 't Centrum in 02 juni 2018

Harmonieorkesten zullen voortaan repeteren in de leegstaande feestzaal 't Centrum in de Beerstraat in Torhout. Het gaat om het Houtlands Harmonieorkest (de nieuwe naam van De Jongelingskring), de Houtlandse Benjamins en Houtlands Jeugdensemble. Ook Rhetorika zou er een plaats kunnen krijgen. Het Houtlands Harmonieorkest moest sinds kort op zoek naar een nieuwe stek. Momenteel repeteren de muzikanten vaak in een loods in de Ambachtsstraat waar de stad een ruimte huurt. Die loods dreigt te verdwijnen, omdat de politiezone Kouter er een nieuwe gebouw wil neerpoten. "Het is nog erg pril, maar de plannen wijzen die richting uit", blijft schepen van Cultuur Lieselotte Denolf (CD&V) voorzichtig. "We zullen met de stad het parochiale complex 't Centrum huren om de nood aan accommodatie in te vullen. Of de gebruikers een vergoeding aan de stad moeten betalen, is nog niet uitgemaakt." Opvallend: ook Tordale, dat mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, zou bij de deal betrokken worden. Het zal het restaurantgedeelte aan de straatzijde weer openen als een sociaal project. (BHT)