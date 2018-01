Haircrew Barbershop neemt intrek in kasteel 02u56 0 Foto Benny Proot Kurt Deschacht en Ine Malfait, de kappers van Haircrew Barbershop. Torhout De kappers van Haircrew Barbershop in Torhout hebben hun tijdelijke zaak in het kasteel Ravenhof geopend.

Het bekende kapsalon van Kurt Deschacht in de Lichterveldestraat is aan een opfrisbeurt toe en dus verhuist hij tijdelijk naar het leegstaande kasteel.





"Het is een unieke belevenis", zegt Kurt Deschacht. "Het salon zal drie maanden 'old school' tewerk gaan. Er wordt in het Ravenhof namelijk geen haar gewassen. We knippen, föhnen en werken af. Traditioneel scheren en baarden trimmen kan uiteraard nog steeds."





Expositie 'Opgezet spel'

Tijdens het bezoek aan de kapperszaak kan je de expositie 'Opgezet spel' bekijken in het Museum Torhouts Aardewerk. De pop-up blijft tot eind maart en is elke werkdag, behalve op maandag, open. (BHT)