Haag in brand JELLE HOUWEN

04 mei 2018

In de Constant Permekelaan in Torhout vloog donderdagnamiddag een haag in brand aan de voortuin van een woning. Waarom de haag plots vuur vatte, is niet duidelijk. De bewoner slaagde er zelf niet in om het vuur te doven en riep de versterking in van de brandweer. Die had het vuur snel geblust.