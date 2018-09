Gym en dans in nieuwe Sportbox 04 september 2018

Scholengroep Sint-Rembert pronkt dit schooljaar met de gloednieuwe Sportbox op haar domein in de Sint-Jozefstraat. In het gebouw van net geen 4 miljoen euro zijn vier zalen: twee voor omnisport, een gym- en een danszaal. "Te gebruiken door alle scholen die in onze scholengroep actief zijn", zegt directeur Ann Stael. Het wordt een druk schooljaar in Torhout, want in de kerst- en paasvakantie openen nieuwe gebouwen in de Campus-Zuid en in de krokusvakantie zwaaien de deuren van een nieuw schoolrestaurant open. (BHT)