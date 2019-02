Grote stroompanne treft honderden gezinnen zondagavond JHM

18 februari 2019

12u34 4 Torhout Door een grote stroompanne in Torhout zaten meerdere honderden gezinnen tot zelfs enkele duizenden inwoners zondagavond een tijdje zonder stroom.

Die vond plaats om 19.22 uur. Oorzaak was een kabelbreuk op een onbekende locatie. “We weten dat het om een kabelbreuk gaat maar de exacte locatie is nog niet bekend”, zegt Simon Van Wijmeersch van Fluvius. “De ploegen zijn zondagavond meteen uitgerukt en concentreerden zich op het omschakelen van de stroom. Daardoor hadden sommige bewoners na enkele minuten alweer stroom, bij de anderen duurde het tot een half uurtje. Pas later zal de locatie van de kabelbreuk gezocht worden en wordt er gekeken voor een definitieve herstelling. De stroomvoorziening zal daardoor niet meer in het gedrang komen.” De stroompanne trof zondagavond zowat de helft van Torhout. Vooral de wijken rond het Amazoneplein tot de Keibergstraat maar ook rond de Zwevezelestraat en in het centrum zaten gezinnen zonder stroom.