Groot scherm op Markt tijdens WK 24 mei 2018

In samenwerking met de horeca op de Markt plaatst het stadsbestuur van Torhout tijdens het WK voetbal in Rusland een groot scherm op de Markt.





Dat heeft het schepencollege zopas beslist. Net als bij het vorige EK voetbal kan er dus gejuicht worden tijdens de matchen van de Belgen. De horeca op de Markt zorgt voor extra beleving voor de supportes. Er wordt ook gezorgd voor muzikale omkadering. De eerste match van de Belgen is tegen Panama op 18 juni om 17 uur. (BHT)