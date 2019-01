Glijpartij op sneeuw eindigt tegen betonblokken JHM

22 januari 2019

16u59 0

Een 22-jarige man uit Torhout slaagde er dinsdag tegen de middag niet in om zijn auto onder controle te houden op het gladde wegdek in de Ruddervoordestraat in Torhout. Q.S. reed om 11.50 uur richting Lichtervelde toen hij op de sneeuw plots de controle over zijn stuur verloor. Hij botste met zijn auto tegen enkele betonblokken. Door de impact vielen die betonblokken om tegen de omheining van een woning. Zowel Q.S. als zijn passagier, de 20-jarige J.P. raakten niet gewond. De auto was wel dermate beschadigd dat ze getakeld moest worden.