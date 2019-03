Gezocht: kandidaten voor seniorenadviesraad Bart Huysentruyt

25 maart 2019

12u53 0 Torhout Een nieuwe bestuursperiode betekent een nieuwe stedelijke adviesraad voor senioren (SAR). Daarvoor zoekt de stad leden.

De SAR is een stedelijke adviesraad die advies uitbrengt over alles wat senioren aanbelangt en die activiteiten ontplooit die het welzijn van senioren in de hand werkt. “Vanaf deze legislatuur willen we naast senioren die aangesloten zijn bij een vereniging ook senioren betrekken die geen lid zijn van een seniorenvereniging”, zegt schepen van Senioren Rita Dewulf (CD&V). Wie geïnteresseerd is, kan zijn kandidatuur tot 2 april doorsturen naar christelle.demoor@torhout.be of via een brief naar het Stadskantoor.