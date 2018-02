Gezocht: kandidaten voor pop-up in kasteel 16 februari 2018

In navolging van een geslaagde editie in 2017 zoekt de stad Torhout opnieuw ondernemers om in de zomer een pop-up te bemannen in het Kasteel Ravenhof. Geïnteresseerden voor 'Santeboetiek' kunnen zich kandidaat stellen tot 12 maart. Er zijn drie concessies te verdelen.





Vorig jaar was er onder meer een fotostudio en een ginbar gevestigd. De uitbaters van de ginbar zijn opnieuw kandidaat. Verder behoren een boutique, een restaurant, een vintage winkel of een kunstenaarscollectief tot de mogelijkheden. Kandidaten mailen naar economie@torhout.be. (BHT)