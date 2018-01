Gezin ziet dak en isolatie wegvliegen 19 januari 2018

02u35 0 Torhout Drie platte daken van nieuwbouwwoningen in de Kanariestraat in Torhout hebben het gisterochtend begeven. Het gaat om huizen van sociale woonmaatschappij De Mandel. Onder meer een gezin met drie kinderen is getroffen.

Rond 7.30 uur raakte de wind onder de aluminium afsluiting op de hoekwoonst waar Chandar El Arbi (41) met zijn vrouw en drie kinderen woont. Luttele seconden later waren het plat dak, heel wat isolatieplaten, de houten structuren en een dakkoepel weggewaaid. "Het gebeurde net toen we de kinderen aan het klaarmaken waren voor school", vertelt Chandar. "Mijn kinderen, 8, 12 en 16 jaar oud, hadden uiteraard schrik door het lawaai. Omdat de dakkoepel wegwaaide, zaten we met een gat. We vrezen dan ook dat er regen zal insijpelen. Het ergste is nog dat de verwarmingsbuizen afbraken en we nu zonder verwarming zitten. Hopelijk komen ze alles snel herstellen. We wonen hier amper zes maanden." De woningen zijn amper enkele maanden geleden opgeleverd. Twee daken waaiden grotendeels weg, een derde dak liep minder schade op. In totaal werd zo'n 80 vierkante meter beschadigd. De brandweer van Torhout herstelde zo goed als maar kon. De aannemer van de huizen kwam al langs en moet snel noodzakelijke herstelwerken uitvoeren. (JHM)